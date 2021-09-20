Пермь, 20 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Одной из ключевых экспертиз в деле пермского стрелка будет экспертиза на вменяемость. Об этом 20 сентября ИА REGNUM заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Geoffrey Fairchild Стрельба

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«Вменяемость — это способность лица во время совершенного преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия. Это составляет интеллектуальный аспект вменяемости. Есть и ещё один аспект — волевой, и он заключается в способности лица руководить своими преступными действиями. Поэтому, без сомнения, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — отметил юрист.

Он подчеркнул, что следствию ещё предстоит проделать большую работу: установить все обстоятельства совершенного страшного деяния, мотивы преступника, а также причины и условия, способствовавшие тому, что совершение массового убийства стало возможным, назначить несколько важных экспертиз.

Напомним, 20 сентября утром молодой человек устроил стрельбу в пермском вузе. В результате есть погибшие и раненые. Сам нападавший был обезврежен. Информация о его состоянии уточняется. Сначала в Telegram сообщали о его смерти, затем появились данные, что он в реанимации на ИВЛ.