Самара, 20 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника службы судебных приставов признали виновным в мошенничестве в Самаре. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

02.fssprus.ru Судебный пристав

В суде было установлено, что в конце 2019 года фигурант уголовного дела получил от знакомой женщины, которая представляла интересы ООО «Новая компания» Комбинат школьного питания № 1, взятку в размере 13,2 тысяч рублей за оказание содействия в принятии судебными приставами решений по исполнительным производствам, взыскателем по которым является данная организация. Деньги были переведены на банковскую карту, которой пользовался обвиняемый. При этом подсудимый сообщил женщине ложную информацию о том, что по исполнительным производствам, в пользу юр. лица были взысканы денежные средства.

Помимо этого, с февраля по апрель 2020 года подсудимый был командирован в отдел судебных приставов Промышленного района Самары. На него были возложены функции замначальника отдела — замстаршего судебного пристава отдела судебных приставов.

«В марте 2020 года осужденный получил от этой же знакомой в качестве взятки денежные средства в размере 20 тысяч рублей за оказание содействия в снятии ограничения по исполнительному производству, должником по которому является ее сестра. При этом мужчина достоверно знал, что в отношении женщины меры принудительного исполнения не применялись. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК У МВД России по городу Самаре в рамках проводимого оперативного эксперимента», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и покушение на мошенничество.

Суд признал подсудимого виновным и приговори его к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев.