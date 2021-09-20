Архангельск, 20 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных COVID-19 пополнили 267 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 55 архангелогородцев, 27 новодвинцев, 26 жителей Пинежского района. По 24 новых случая выявлено в Вельском и Плесецком районах, по 19 — в городах Коряжме и Северодвинске, по 17 — в Мирном и Коношском районе, 12 — в Приморском районе. Случаи заболевания выявлены также в Мезенском, Няндомском, Каргопольском и других районах области.

Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки коронавирус выявили у 19 744 человек.