Москва, 20 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями регионов, победившими на выборах. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 20 сентября журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Такая встреча планируется, она готовится», — сказал Песков.

Он заверил, что Кремль проинформирует о назначении такой встречи. Путин также встретится с лидерами партий, которые по результатам голосования прошли в Госдуму.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму, а также прямые выборы руководителей девяти регионов. Кроме того, в 39 регионах выбирали депутатов региональных парламентов.

Читайте также: В Кремле заявили, что позитивно оценивают прошедшие выборы