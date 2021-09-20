Тюмень, 20 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Тюменской области на выборах в Госдуму РФ по одномандатным округам прошли представители партии «Единая Россия». Об этом сообщал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

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После обработки 100% бюллетеней, по 185-му одномандатному избирательному округу среди кандидатов по предварительным данным места распределились следующим образом:

Николай Брыкин («Единая Россия») — 51,01%,

Глеб Трубин (ЛДПР) — 11,27%,

Жалауддин Абдуразаков (КПРФ) — 10,22%,

Сергей Соловьев («Партия пенсионеров за социальную справедливость») — 8,69%,

Динар Абукин («Коммунисты России») — 7,47%,

Светлана Чуйкова («Партия Роста») — 7,29%.

По 186 одномандатному избирательному округу среди кандидатов по предварительным данным места распределились так:

Иван Квитка («Единая Россия») — 48,61%,

Иван Левченко (КПРФ) — 12,27%,

Артём Зайцев (ЛДПР) — 9,55%,

Владимир Шарпатов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 8,21%,

Павел Доронин («Новые люди») — 7,9%,

Рафаэль Булатов («Коммунисты России») — 6,31%,

Владимир Селиванов («Партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3,97%.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проходили в Тюменской области с 17 по 19 сентября 2021 года.