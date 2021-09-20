Ташкент, 20 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В настоящее время в России обучается около 40 тысяч студентов из Узбекистана. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая 20 сентября на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Правительственная квота для узбекских студентов на бюджетные места в 2021 году увеличена почти вдвое», — отметил Руденко.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября президент России Владимир Путин со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсудил ситуацию в Афганистане.