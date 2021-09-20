Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Пользователи Twitter создали хештег #EmmysSoWhite («Эмми» такая белая), посвящённый результатам прошедшей телевизионной премии «Эмми». Выражение попало в тренды социальной сети 20 сентября.

Alan Light Премия «Эмми»

Таким образом пользователи обратили внимание на то, что среди победителей премии нет ни одного темнокожего актёра. Мнения относительно этой темы разделились — некоторые посчитали это расовой дискриминацией, другие — лишь совпадением.

«Эмми» как то телешоу, которое вы всё еще смотрите «на всякий случай», вдруг оно наконец-то сделает что-то другое. Но каждый год оно доказывает, что вы неправы, и снова делает то же самое. И снова. И снова», — прокомментировала пользователь Ashley Lee.

«Чёрный ведущий, чёрный диктор, даже, чёрт возьми, играет музыка чёрных. Мы делаем всё, но не выигрываем», — считает Alexandria.

«Ммм… Я думаю, темнокожий человек сейчас может выиграть «Эмми» просто потому, что он темнокожий», — не согласен Shane clark.

«Может быть, нам стоит устроить церемонию награждения, где единственной категорией будет «Поздравляю с тем, что ты черный», потому что некоторые люди, кажется, думают, что ты не заслуживаешь победы, если ты не черный», — предлагает Sonia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшим актёром за роль в комедийном сериале стал Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), актрисой — Джин Смарт («Хитрости»), а в драматических сериалах — Джош О'Коннор и Оливия Колман («Корона»). В мини-сериалах лучшими актёром и актрисой были признаны Юэн Макгрегор («Холстон») и Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») соответственно.