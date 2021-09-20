Киев, 20 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Правительство Украины официально продлило адаптивный карантин в стране до 31 декабря 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Соответствующее решение было утверждено сегодня, 20 сентября.

Также правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусной угрозой.

При этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что эпидемическая ситуация в стране контролируется, а медицинская система готова реагировать на новую волну коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что 13 сентября правительство Украины изменило правила карантина. Теперь на Украине не будут применять ограничения «желтой» и «красной» зоны эпидемической опасности к предприятиям, в которых коллектив и посетители имеют сертификат о вакцинации от COVID-19, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной коронавирусной болезни в течение последних нескольких месяцев. По мнению властей, такой шаг позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность.

Ожидается, что в ближайшее время вся территория Украины будет переведена в т.н. «желтую зону», предполагающую ряд ограничений на проведение массовых мероприятий.