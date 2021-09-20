Москва, , 13:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин не намерен принимать участие в саммите по вопросам пандемии коронавируса, который устраивает американский президент Джо Байден и который будет проходить в формате онлайн. Об этом 20 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У президента нет планов участия в этом саммите. Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом 18 сентября Белый дом подтвердил намерение Байдена организовать на полях Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября онлайн-саммит по вопросам борьбы с пандемией SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что завершившиеся накануне выборы в Госдуму РФ позитивно оцениваются в Кремле с точки зрения конкурентности, открытости и честности.