Щелковский район, Московская область, , 13:29 — REGNUM В Подмосковье в Щелковском одномандатном округе № 127 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Александр Толмачев. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 67,76% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 38,84% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Елена Мокринская с 23,4%. Замыкает тройку лидеров представитель «Партии пенсионеров» Татьяна Зыкова с 6,5%.

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