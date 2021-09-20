Петрозаводск, 20 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В ДТП на федеральной трассе «Кола» на севере Карелии погибли три человека, ещё трое получили ранения. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ЧП произошло в 00:20 мск 20 сентября в Сегежском районе. По предварительным данным, на 747 км федеральной автодороги «Кола» 31-летний житель Сегежского района, за рулём автомобиля Volkswagen, не имея прав на управление транспортным средством, при совершении обгона автомобиля DAF с полуприцепом не убедился в безопасности маневра и при возвращении на свою полосу движения допустил столкновение.

«В результате аварии автомобиль Volkswagen отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ, двигающимся во встречном направлении», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли водитель автомобиля Volkswagen, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ (житель Лоухского района), 28-летний мужчина и 23-летняя девушка — пассажиры ВАЗа (жители Лоухского района). Травмированы пассажиры автомобиля Volkswagen — 38-летняя женщина и 44-летний мужчина (жители Сегежского района), а также 32-летний пассажир автомобиля ВАЗ.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка», — подытожили в республиканской Госавтоинспекции.