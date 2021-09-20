Крит, Греция, 20 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Президент Греции Катерина Сакелларопулу 19 сентября приняла участие в мероприятиях на острове Крит, посвященных 78-й годовщине Холокоста, передает AMNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

Она присутствовала на богослужении в церкви Айон Пантон, а затем на церемонии в память о жертвах массовых убийств.

Во время выступления на мероприятии она также упомянула о военных репарациях, которые причитаются от Германии за зверства нацистов, совершенные в Греции; президент уточнила, что этот вопрос остается открытым и должен будет когда-либо быть решен.