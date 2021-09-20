Москва, 20 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Геннадий Семигин обеспокоен тем, что около 50% граждан России не приняли участие в выборах, не пришли на избирательные участки, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Нам нужно задуматься о том, что 50% людей не пришли на выборы… Это непростая история, фактически это протестное голосование», — сказал он в ходе пресс-конференции.

«Как поведут себя эти люди, когда ситуация в экономике будет ухудшаться?» — задает он вопрос.

Он подчеркнул, что в партии не хотят революции, а хотят поступательного развития страны.