Серпухов, Московская область, , 13:25 — REGNUM В Подмосковье в Серпуховском одномандатном округе № 126 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Александр Коган. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 74,24% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 36,64% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Андрей Черепенников с 20,49%. Замыкает тройку лидеров представитель партии ЛДПР Дмитрий Калинин с 7,49%.