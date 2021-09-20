Москва, 20 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день каких-либо решений о возможных изменениях в составе правительства после прошедших в России выборов в Государственную думу РФ не принято. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Government.ru Заседание правительства РФ

«Будет или не будет решение президента — мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков напомнил о существенно изменившейся роли Госдумы РФ.

«В случае если президент примет решение о каких-то назначениях, то по новой Конституции потребуется согласование с думой», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд экспертов прогнозировал возможную смену правительства после выборов в Госдуму РФ, или, как минимум его переформатирования.

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Напомним, согласно принятому Госдумой РФ закону, предусматривающему новый порядок формирования правительства с учётом поправок к Конституции, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

Также изменяется и порядок назначения премьер-министра: глава государства сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума. Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить председателя правительства самостоятельно.

Остальных членов правительства будет утверждать Госдума по предложению премьер-министра. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.