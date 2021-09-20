Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Кандидаты от «Единой России» не смогли победить в двух одномандатных округах на выборах в Законодательное собрание Свердловской области. Об этом заявил на пресс-конференции глава регионального отделения партии Виктор Шептий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам Шептия, партия проиграла в борьбе за Чкаловский и Кировградский избирательные округа. Там победили представители КПРФ.

Впрочем, в 23 из 25 одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ЕР лидирует в свердловских одномандатных округах на выборах в Госдуму.

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