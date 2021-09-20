Вологда, 20 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников, комментируя победу «Единой России» на выборах в региональное Заксобрание отметил, что обновленному парламенту предстоит реализовать сотни инициатив жителей региона.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Как глава региона, я рад, что большинство мест в Законодательном Собрании сохранили представители «Единой России». Основу политической программы партии составляли предложения наших вологжан, которые поступили в рамках проекта «Градсоветы: общее дело!». А это свыше 360 тысяч инициатив, наказов и предложений, — отметил губернатор. — Некоторые из них уже начали воплощаться в жизнь. Последние Градсоветы в Харовском и Череповецком районах мы провели уже в новом формате, с учетом инициатив граждан. Но, конечно, в полном объеме все предложения наших вологжан будет реализовывать уже новый состав областного парламента».

Как сообщало ИА REGNUM, ЕР набрала на выборах в Заксобрание Вологодчины 35,63% голосов. На втором месте — КПРФ, на третьем — ЛДПР.