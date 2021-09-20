Калуга, , 13:18 — REGNUM Предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы РФ были рассмотрены сегодня, 20 сентября, сентября в Калуге на заседании регионального кабинета министров, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Калужской области Владислав Шапша. С 17 по 19 сентября на территории региона также проходили дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу №16. В Боровском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком, Мосальском, Перемышльском, Тарусском, Юхновском, Кировском, Мещовском районах, в Калуге и Обнинске выбирали депутатов представительных органов.

В Калужской области подвели предварительные итоги выборов Пресс-служба правительства Калужской области

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Как рассказал председатель региональной избирательной комиссии Виктор Квасов, повсеместно выборы признаны состоявшимися и действительными. Жалоб или обращений от участников избирательной кампании, которые ставили бы под сомнение результаты голосования, не поступало. Три дня голосования прошли в регионе на хорошем организационном уровне, без нарушений избирательного законодательства, с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Виктор Квасов отметил, что по предварительным итогам в голосовании приняли участие 352 258 жителей региона. Явка по области составила 44,06%. На дому проголосовали 47 019 избирателей.

Наибольшая активность зафиксирована среди участников голосования в Жиздринском (72,67%) и Износковском районах (70,79%). Более 60% избирателей проголосовали в Хвастовичском (69,45%), Мосальском (68,56%), Юхновском (63,41%), Ульяновском (61,09%), Перемышльском (65,39%), Медынском (66,31%) и Барятинском районах (60,19%). Явка по Калуге составила: в Ленинском округе — 38,90%; Московском округе — 36,76%, Октябрьском округе — 35,87%; в Обнинске — 36,95%.

Голосование на всех 728 избирательных участках прошло в строгом соответствии с законом. На 88 избирательных участках в Калуге использовалось электронное голосование с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней. Видеонаблюдением с трансляцией в режиме реального времени и возможностью хранить запись были оснащены 302 участка и 28 ТИК.

Работу комиссий на избирательных участках контролировали 1 702 наблюдателя от политических партий и кандидатов, 936 членов комиссий с правом совещательного голоса, 428 представителей Общественной палаты, а также сами кандидаты, средства массовой информации и члены вышестоящих комиссий.

Обеспечением безопасности избирательных участков, содействием комиссиям в работе занимались сотрудники правоохранительных органов, МЧС, различных федеральных, региональных и муниципальных структур.

Согласно предварительным результатам голосования, на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва наибольшее количество голосов по одномандатным округам набрали: округ № 99 — Коробова Ольга Владимировна, выдвинута ВПП «Единая Россия», получившая 56 тысяч 960 голосов (35,69%); округ № 100 — Скляр Геннадий Иванович, выдвинут ВПП «Единая Россия». За него проголосовали 60 тысяч 510 избирателей (33,26%).

По предварительным данным о числе голосов, полученных за федеральные списки кандидатов, 5-процентный барьер преодолели политические партии: «Единая Россия» (36,35%), КПРФ (22,01%), «Справедливая Россия» (10,82%), ЛДПР (9,46%) и «Новые люди» (8,06%). На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Калужской области седьмого созыва, которые прошли в Обнинске, наибольшее количество голосов по одномандатному избирательному округу №16 набрала Строева Ирина Александровна (33,92%), выдвинутая калужским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия».

На муниципальных выборах 52 из 75 вакантных мандатов получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». 6 мандатов у представителей КПРФ (районное собрание — Дзержинский район — 1, Пятовский — 1, Износковский р-он, п. Мятлево — 4). 1 мандат у партии «Новые люди» (Боровский, п. Ермолино), 15 мандатов получили самовыдвиженцы. 1 мандат из трех вакантных на выборах депутатов сельской думы СП «Село Ильинское» по десятимандатному избирательному округу №1 не замещен, наибольшее количество голосов набрала позиция «против всех». Официальные результаты голосования будут в ближайшее время окончательно подведены избирательными комиссиями и переданы в средства массовой информации для опубликования.

Владислав Шапша поздравил Ольгу Коробову и Геннадия Скляра с победой на выборах. Губернатор пожелал им, а также вновь избранным депутатам «активно поработать на страну и родной регион».