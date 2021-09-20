Москва, , 13:24 — REGNUM В Подмосковье в Сергиево-Посадском одномандатном округе № 125 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Пахомов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 66,67% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 39,67% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Татьяна Ордынская с 16,59%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Мардасов с 15,33%.

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