Москва, 20 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Завершившиеся накануне выборы в Госдуму РФ позитивно оцениваются в Кремле с точки зрения конкурентности, открытости и честности. Об этом 20 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Для президента (РФ Владимира Путина), безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что КПРФ смогла улучшить свои результаты по итогам нынешних выборов и добавил, что также есть и новые, удачно выступившие в ходе выборов партии.

«Выборы они потому и выборы, избиратели высказывают свои предпочтения. Это лишний раз показывает конкурентность состоявшихся выборов», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина прекрасное самочувствие, однако на нынешней неделе он будет и дальше работать в режиме самоизоляции.