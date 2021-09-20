Пермь, 20 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Напавший на Пермский университет студент был задержан. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Sledcom.ru Следственный комитет

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По факту устроенной им стрельбы заведено уголовное дело об убийстве. Задержанного доставили в медучреждение. Его личность оперативно установили. Известно, что он стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы восемь человек погибли. Ещё 28 получили разные ранения и травмы.