Ярославль, 20 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Ярославле подписан муниципальный контракт на установку многофункционального спортивного комплекса и благоустройство общественной территории «Озерная гривка». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Проект благоустройства «Озерной гривки»

Как ранее сообщало ИА REGNUM 9 сентября единственным участником аукциона и, соответственно, его победителем стал индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев из Москвы. 16 сентября подрядчик первым поставил подпись под контрактом, 20 сентября договор подписал заказчик работ — «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля.

Сумма контракта составила 13,89 миллиона рублей. Должны быть оборудованы три спортивные зоны для занятий воркаутом, баскетболом и гимнастическими упражнениями. Согласно документу, все работы на «Озерной гривке» в Заволжском районе Ярославля должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года.