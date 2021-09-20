Москва, , 13:23 — REGNUM Молодой мужчина, устроивший стрельбу в пермском вузе, вероятно имел какие-то отклонения. Причины его поступка должны выяснить специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что экспертную оценку произошедшей трагедии дадут правоохранительные органы. Произошедшее нужно проанализировать, ведь после прошлых случаев со стрельбой была проделана немалая работа.

«Судя по всему, речь идет всё-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство», — сказал Песков.

Представителя Кремля спросили, должны ли какие-то должностные лица нести ответственность за подобные трагедии. Песков ответил, что специальное контрольное управление тщательно отслеживает ход выполнения президентских поручений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября молодой мужчина открыл огонь по людям в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Есть погибшие и раненые. Сам нападавший госпитализирован из-за тяжёлого ранения.

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