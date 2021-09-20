Чаа-Хольский район, Тыва, 20 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Туве правоохранители задержали местного жителя по подозрению в убийстве двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, тела потерпевших с огнестрельными ранениями были найдены 19 сентября на улице села Чаа-Холь.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По версии следствия, 40-летний подозреваемый после ссоры на улице выстрелил из огнестрельного оружия в сторону односельчан. В результате двое погибли на месте, третий был госпитализирован.

«В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

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