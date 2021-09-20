Подольск, Московская область, , 13:11 — REGNUM В Подмосковье в Подольском одномандатном округе № 124 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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После обработки 75,22% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,67% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Борис Иванюженков с 20,62%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Бондаренко с 7,06%.

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