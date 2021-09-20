Элиста, 20 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Перми выразил глава Калмыкии Бату Хасиков. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

ru.torange.biz Скорбь

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Сегодня в Перми произошла страшная трагедия, которая унесла жизни студентов и сотрудников государственного университета. От имени жителей Калмыкии и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», — написал глава республики в Instagram.

Всем пострадавшим Бату Хасиков поделал скорейшего выздоровления.

ИА REGNUM напоминает, что стрельба в здании Пермского государственного университета произошла утром 20 сентября. По предварительным данным, восемь человек погибли.