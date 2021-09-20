Абакан, 20 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Официальные итоги голосования, состоявшегося 17−19 сентября в Хакасии, пока не подведены, однако власти региона подчёркивают, что вбросов бюллетеней в республике не зафиксировано.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

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Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в республиканском правительстве, председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин заявил о том, что «никакая кампания не обходится без жалоб и обращений». Соответственно, ряд обращений поступил в ресизбирком.

«Комиссия оперативно их рассматривала. По всем жалобам, которые поступили, даны ответы или приняты решения. Основные жалобы — на ведение предвыборной агитации», — прокомментировал Чуманин.

За три дня эксперты Центра общественного наблюдения обработали порядка 80 поступивших на горячую линию обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 17−19 сентября 2021 года прошли выборы депутатов Госдумы РФ, а также 27 избирательных кампаний местного уровня.