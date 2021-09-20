Москва, , 13:09 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, которые вошли в первую пятерку федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму, сами примут решение и сообщат, каким образом они распорядятся депутатскими мандатами. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это будет их личное решение», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что пока не располагает информацией, уведомили ли они президента РФ Владимира Путина о своём решении.

«Но в любом случае они сами скажут о принятом решении», — отменил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Единой России», комментируя сообщения в ряде СМИ о том, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергея Шойгу могут отказаться от мандатов депутатов Госдумы РФ, заявили, что по этому вопросу пока идут консультации.

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Вместе с тем потенциально от мандата могут оказаться глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также ещё один кандидат из федеральной пятерки «Единой России» — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.