Нижний Новгород, 20 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 20 сентября выявили 473 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 466 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 164 421 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 361 человек, всего выздоровел с начала пандемии 151 422 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6322 человек. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6657 человек.

По состоянию на 20 сентября в регионе проведено 3 589 395 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8919 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 285,0.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 20 сентября остаются свободными 16% коек в ковид-центрах.