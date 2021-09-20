Пермь, 20 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Пермском университете 20 сентября шесть человек погибли, а ещё 28 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Следственный комитет.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

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Часть граждан была госпитализирована. У них диагностировали ранения и травмы различной степени тяжести.

Следователи осматривают место ЧП. Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемым в нападении на вуз оказался 18-летний студент. Его задержали.