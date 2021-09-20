СКР уточнил данные о погибших в Пермском университете
Пермь, 20 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Пермском университете 20 сентября шесть человек погибли, а ещё 28 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Следственный комитет.
https://kostroma.sledcom.ru
Следственный комитет
Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»
Часть граждан была госпитализирована. У них диагностировали ранения и травмы различной степени тяжести.
Следователи осматривают место ЧП. Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемым в нападении на вуз оказался 18-летний студент. Его задержали.