Ташкент, 20 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Ташкентский кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», также известный как Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, пройдет с 28 сентября по 3 октября. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Узбеккино».

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

»Кинофестиваль пройдет в нескольких городах Узбекистана в принципиально новом, ярком, инновационном формате, в основном, направленном на раскрытие талантов молодежи», — отметил собеседник агентства.

По его словам, возрождение ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового Пути» — инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Постановление о проведении мероприятия глава Республики подписал 19 июня текущего года. Кинофестиваль пройдет под лозунгом «За мир, просвещение и прогресс!», — отметили в пресс-службе.

На конкурс прибудут участники из Азербайджана, Армении, Белоруссия, Болгарии, Германии, Индии, Ирана, Испании, Казахстана, Кении, Киргизии, Марокко, Мексики, России, Таджикистана, Украины, Филиппин, Франции, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.

Членами международного жюри станут известные мастера искусства международного масштаба, артисты, ученые, искусствоведы и киноведы, ведущие специалисты данной сферы.

Для награждения молодых кинодеятелей, получивших признание членов международного жюри и поклонников, будут учреждаться специальные призы за каждую дополнительную номинацию.

Победители конкурса, проводимого в рамках кинофестиваля, будут награждены дипломом, статуэткой и денежной премией. За I место в программе «Кино за 5 дней» победители получат $15 000, II место — $10 000, III место — $7 000.

В рамках Ташкентского международного кинофестиваля пройдут Дни мирового кино 13 стран мира.