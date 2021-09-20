Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области мужчина невольно причинил смерть, когда отобрал травматический пистолет у вступивших с ним в конфликт двух других мужчин. Он выстрелил в них из этого оружия, которое оказалось снаряжено боевыми патронами. Один из раненых скончался, второй госпитализирован. Стрелок задержан. Органами СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

kerttu Пистолет в руке преступника

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 18 сентября во Всеволожском районе Ленобласти в садоводческом товариществе «СКА» на Игровой улице. В нем участвовали трое.

По имеющимся данным, 33-летний мужчина, подъезжая к своему садовому участку, встретился с 42-летним соседом, с которым имел давний конфликт, и его 37-летним приятелем, также местным дачником. Вспыхнула ссора, завершившаяся трагическим исходом.

«42-летний мужчина достал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Его оппонент сумел отобрать оружие, а когда владелец оружия и его 37-летний товарищ попытались убежать, несколько раз выстрелил им вслед. 37-летний мужчина добрался до своего дачного дома и от полученного ранения скончался. Его 42-летний товарищ с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу», — рассказали в пресс-службе Главка МВД.

Стрелявший задержан, доставлен в отдел полиции и передан в органы СКР для проведения процессуальных действий. Пистолет был обнаружен в лесу в ста метрах от места происшествия. Расследование продолжается.