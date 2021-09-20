Владимир, 20 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области 20 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 52 тыс. 454 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 519 пациентов, в том числе 161 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1899 человек. За последние сутки подтверждено десять новых летальных случаев.