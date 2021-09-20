Джакарта, , 13:07 — REGNUM Правительство Индонезии оказывает гуманитарную помощь Мьянме в борьбе с коронавирусом, сообщает Kompas.

Мьянма KX Studio

Индонезия передала Мьянме $200 тысяч для борьбы со стихийными бедствиями.

«Отправка гуманитарной помощи в Мьянму — это первый шаг не только к урегулированию гуманитарной ситуации, но и к достижению политического урегулирования в Мьянме», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Гуманитарная помощь является важным компонентом преодоления политического, экономического и гуманитарного кризиса, которые усугубляются пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия очень обеспокоена продолжающейся гонкой вооружений в регионе.

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