Вашингтон, 20 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Компания Toyota представила пикап Tundra 2022 модельного года в Соединенных Штатах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Tundra Limited

Новый пикап Tundra построен на модернизированной платформе и получил новые силовые агрегаты. Модель будет предлагаться с двухрядной кабиной со стандартным или удлиненным кузовом, а также в модификации CrewMax.

В салоне модели установлен 14-дюймовый сенсорный экран новой мультимедийной аудиосистемы и 12,3-дюймовый дисплей приборной панели.

Моторная линейка состоит из базового мотора V6 с двойным турбонаддувом на 3,5 л с отдачей 389 л. с. (649 Нм крутящего момента). Также пикап получит гибридную установку i-Force Max мощностью 437 л. с. Агрегатируются моторы с 10-ступенчатым «автоматом». Модель получила заднеприводную и полноприводную версии.

Ранее компания Toyota представила рестайлинговый кроссовер Corolla Cross, который расположен в модельной линейке марки между среднеразмерным кроссовером RAV4 и компактной моделью Yaris Cross.

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