Афины , 20 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Климатический кризис уже здесь, и цена бездействия будет «невообразимой»,. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в интервью агентству Reuters, опубликованном 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

«Я больше не хочу говорить об изменении климата. Я хочу поговорить о климатическом кризисе, он уже здесь», — сказал Мицотакис, добавив, что для его решения необходима горизонтальная политика, пронизывающая все аспекты экономической и социальной жизни.

Отмечается, что премьер-министр страны сделал климатическую политику значимой частью своей работы, начав с запрета на угольные электростанции с 2028 года вскоре после своего избрания в 2019 году, а совсем недавно создав специальное министерство гражданской защиты, которому поручено заниматься кризисами.

«Здесь, в Средиземноморье, у нас за плечами почти 6000 лет цивилизации, но долг нашего поколения — сделать так, чтобы будущие поколения продолжали жить, процветать и процветать», — сказал Мицотакис и добавил, что страны Средиземноморья должны возглавить усилия по борьбе с климатическим кризисом.

Он убежден, что ценой бездействия может стать «разрушение человеческой цивилизации, какой мы ее знаем: «Это именно то, что поставлено на карту. Если осуществятся наихудшие сценарии, наша планета будет негостеприимной для человеческого вида уже к концу нынешнего столетия».