Уфа, , 13:10 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жителей региона за высокую избирательную культуру. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Глава Башкирии Радий Хабиров Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

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Он также сообщил, что по предварительной информации, в голосовании лидируют достойные кандидаты.

«Уверен, что те депутаты, которые войдут в состав Государственной думы от Башкирии, будут отстаивать интересы республики», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии по итогам обработки 88% протоколов лидирует «Единая Россия».