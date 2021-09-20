Таллин, 20 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Заявления о якобы незаконном удалении с участка для голосования в здании посольства РФ в Таллине являются необоснованными. Об этом говорится в заявлении поольства РФ, опубликованном на странцие ведомства в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Посольство сообщило, что 19 сентября 2021 года на избирательном участке № 8344 в комплексе посольских зданий произошло следующее: «В 7:20 прибыл гражданин России, поставивший вопрос о включении его в состав участковой избирательной комиссии (УИК) в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. При этом им было заявлено, что он «находится в Эстонии по работе, на основании деловой визы».

Однако такая виза в предъявленном им паспорте отсутствовала, отметили в посольстве. Далее им был предъявлен вид на жительство в Эстонии сроком действия до 2026 года. Копия этого документа в УИК имеется.

«Поскольку включение в состав УИК гражданина с длительным видом на жительство на территории иностранного государства представляло бы собой нарушение норм российского избирательного законодательства — в частности, подпункта «а» пункта 1, пункта 21−1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации — участковая избирательная комиссия в ходе своего заседания приняла решение отказать в удовлетворении просьбы российского гражданина, о чем он был информирован», — отмечают в посольстве.

По сообщениям пользователей социальных сетей, гражданином РФ был Артем Тамоян, который известен тем, что нелегально в багажнике автомобиля прибыл в Эстонию из России, попросил политического убежища. Себя он позиционирует как члена партии «Яблоко», активного сторонника Алексея Навального и оппозиции в Белоруссии.