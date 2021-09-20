Москва, 20 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Рубль завершил минувшую неделю на минорной ноте, поддавшись укреплению доллара в сочетании с падающей нефтью, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Fr.wikipedia.org Доллар

«Пара доллар/рубль, которая еще 15 сентября касалась двухмесячных минимумов, отскочила выше 72,50 руб., закрывшись на отметке 72,66 руб.

Сегодня, 20 сентября, доллар открылся довольно агрессивным гэпом вверх, достигнув почти двухнедельных максимумов в районе 73,30 руб. Утрата этой зоны откроет путь к уровню 73 руб.

Доллар продолжает повсеместное наступление, что служит главным фактором давления на нашу валюту. Покупки USD активизируются по мере приближения заседания ФРС США, которое завершится 22 сентября.

Игроки ждут, что Центробанк обозначит сроки и темпы сворачивания программы покупки облигаций, и если параметры окажутся ястребиными, рисковые активы, включая рубль, окажутся под еще более сильным давлением.

Впрочем, не исключен сценарий, при котором регулятор будет действовать осторожно и лишит доллар возможности продолжить ралли.

Также против рубля сейчас играет дешевеющая нефть, которая ускорила падение 20 сентября, отыгрывая устранение последствий урагана в Мексиканском заливе и резкое увеличение числа действующих буровых на прошлой неделе.

Нефть марки Brent, которая открылась над уровнем $75 в за баррель, с начала дня потеряла уже почти 100 пунктов, отметив минимумы в районе $74,25. Утрата отметки $74 послужит дополнительным медвежьим сигналом для рубля», — считает эксперт.

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