Липецк, 20 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Липецкой области 20 сентября подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 50 тыс. 844 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 44 тыс. 251 человек был выписан после курса лечения, в том числе 38 — за последние сутки.

За весь период скончались 1570 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.