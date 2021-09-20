Тюмень, 20 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование всем родным и близким погибших и пострадавшим в расстреле, который произошёл в Пермском государственном университете 20 сентября.

Prokuror-kaluga.ru Трагедия

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«Тюменцы искренне переживают боль и трагедию, случившуюся в Перми. То, что сегодня произошло в Пермском государственном университете, невозможно понять и принять. От имени жителей Тюменской области приношу самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, всему Пермскому краю. Тюменская область скорбит вместе с вами», — написал Александр Моор.

Глава Тюменской области сообщил о готовности региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии.