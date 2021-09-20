Орел, 20 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта готовится к передаче в суд — обвинительное заключение по делу 20 сентября утверждено прокуратурой региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

Бывший вице-мэр Орла обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями, что привело к нарушению прав 119 жителей семи аварийных домов.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону, обвиняемый, по данным следствия, в декабре 2014 — декабре 2017 года, действуя вопреки интересам службы и злоупотребляя должностными полномочиями, не принял своевременно мер по признанию многоквартирных домов, расположенных на территории города Орла, аварийными, а также к организации своевременного переселения граждан, проживающих в них. В результате дома не попали в областную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сроки расселения жителей из домов были перенесены. У одного из домов произошло обрушение несущей стены.

Действия экс-заммэра привели к нарушению прав 119 жителей семи аварийных домов — они признаны потерпевшими по делу. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом Орла.