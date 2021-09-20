Ульяновск, 20 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 20 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерли 2499 жителей. Из них за последние сутки скончались 13 ковид-пациентов.

Отметим, что 17 сентября в регионе от COVID-19 умерли 14 человек, 18 сентября — 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают 44 стационарных и десять мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Также выездные бригады прививают работников предприятий и жителей отдалённых сёл.