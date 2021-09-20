20 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 13:35 — REGNUM Заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о том, что ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьёзном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией, стала поводом для возникновения жаркой дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Ой, Господи. Да поскулят какое-то время и опять будут лизать руки своего заокеанского хозяина», — уверен Дмитрий Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Франции слишком поздно начало осознавать то, в каком реальном положении оказалось его государство.

«Внезапно французы открыли глаза и начали понимать, что с американцами дел лучше не иметь. А раньше разве было непонятно? Или пока не кинули их, можно было не замечать? Загорелась та самая хата, которая с краю?» — задаётся вопросом Таисия К.

Некоторые комментаторы отмечают, что эти громкие возгласы со стороны Франции, по сути, не наносят никакого ущерба интересам Соединённых Штатов, а вскоре и вовсе утихнут.

Президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«На самом деле это всё переливание из пустого в порожнее. Америке совершенно плевать на то, что там думает какая-то одна из множества их шавок. Они так и будут прислуживать, невзирая на пинки со стороны хозяина! У них выбора воли и ресурсов нет, чтобы с США разговаривать на равных», — отмечает Юрий К.

Часть людей считает, что все попытки Франции за последнее время вырваться из-под власти Соединённых Штатов потерпели неудачу, поэтому французским политикам только и остаётся, что громко возмущаться по поводу своей несчастной судьбы.

«Они всегда знали, что Штаты — это кидалы. Ещё при Шарле де Голле пытались выбраться из американских ежовых рукавиц, вот только сделать ничего так и не смогли. США уже раз опрокинули Францию и убрали неудобного президента, а значит, могут повторить это в любой момент. Поэтому французские политики бояться, как огня, конфликтов с Соединёнными Штатами», — указывает Вова Г.

Ряд пользователей призывают австралийские власти думать наперёд и учиться на чужих ошибках, чтобы в итоге не оказаться в том же унизительном положении, что и Франция.

«Австралии не мешало бы тоже сделать выводы насчёт того, как сложилась судьба Франции, которая сначала кинула Российскую Федерацию с «мистралями», а теперь сама была кинута Штатами, которые, судя по всему, и надоумили её в своё время кинуть Россию. Время покажет, к кому бумеранг вернётся», — предрекает Любовь В.

Вертолётоносец «Мистраль» Rama

Нашлись и те, кто уверены, что России не должно быть дела до французских отношений с США, потому что внутри нашей страны достаточно других очень важных проблем.

«Милые бранятся — только тешатся, что нам-то за радость от того, кто будет производить подводные лодки или кто-то кого там кинул? Нас самих уже до этого кинули Штаты через Францию, поэтому от того, что хуже стало Парижу, лучше нам однозначно не станет», — отмечает Вячеслав О.

Напомним, 18 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире France 2 о том, что ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьёзном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией.