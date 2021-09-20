Орехово-Зуево, Московская область, 20 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Подмосковье в Орехово-Зуевском одномандатном округе № 123 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Геннадий Панин. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 77,64% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 55,04% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Дмитрий Аграновский с 19,52%. Замыкает тройку лидеров представитель партии ЛДПР Михаил Демидович с 5,11%.