Киев, , 13:02 — REGNUM В повестку дня Верховной рады Украины на текущей пленарной неделе включен т.н. «законопроект о повышении налогов».

Соответствующее решение принято на согласительном совете парламента 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Рада должна рассмотреть этот документ во втором чтении.

Законопроект, подготовленный министерством финансов, предусматривает увеличение ставок налогов, акцизов и других платежей, и касается как предприятий, так и граждан Украины. Ведомство считает, что оперативное принятие законопроекта позволит собрать ещё в текущем году дополнительно30 млрд гривен налогов.

В первом чтении законопроект был одобрен депутатами парламента Украины 1 июля.

Напомним, что в мае правительство Украины утвердило проект изменений в налоговый кодекс, которым увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса.