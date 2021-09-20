Москва, 20 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не согласен с мнением президента страны Владимира Путина по вопросу о лимите на легионеров в российском футболе.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять. Я считаю, что нет», — сказал Карпин на YouTube-канале «Вышли!»

Он добавил, что его мнение заключается в том, что лимит на легионеров мешает российскому футболу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

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