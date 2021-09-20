Грозный, , 13:43 — REGNUM В Чечне определился лидер на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по одномандатному округу. Среди всех восьми претендентов на место в нижней палате Российского парламента больше всех голосов избирателей набрал Адам Делимханов (Единая Россия»). За него проголосовали 93,59%. Такие данные привел в 11:30 центризбирком Чечни, обработав 100% бюллетеней.

Удостоверение депутата Bloknot-volgodonsk.ru

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Только троим его соперникам удалось преодолеть планку в 1%: Исе Хаджимурадову (2,08%), Хасмагомеду Дениеву (1,77%) и Умару Эдельханову (1,03%). Остальные участники выборов не набрали и 1%.

Напомним, Адам Делимханов являлся депутатом Государственной думы России V, VI и VII созывов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне на выборах в Госдуму по федеральному округу, созданному на территории республики, победила «Единая Россия», набравшая 96,13%.

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