Челябинск, , 12:59 — REGNUM В Челябинской области явка на выборы депутатов Госдумы составила 46,54% избирателей. Об этом сообщил журналистам глава облизбиркома Сергей Обертас.

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Всего на выборы пришли 1 204 213 человека. Лидером стала «Единая Россия», которая получила 34,31% голосов. Второе место заняла КПРФ с 19,69%, третье — «Справедливая Россия — за правду» (17,25%), четвёртое — Новые люди (8,3%), а пятое — ЛДПР (7,83%).

По четырём одномандатным округам в Госдуму проходят единороссы. Ещё по одному — справедливоросс.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму шли 17−19 сентября.