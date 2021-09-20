Белград, , 14:39 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич проведет 21 сентября срочное заседание Совета по национальной безопасности Сербии, на котором главной темой будут последние события в Косово и Метохии.

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

Сепаратистское правительство в Приштине не признает автомобильные номера Сербии, которые используют владельцы автомобилей, проживающие на севере Косово и Метохии. Поэтому с утра 20 сентября подразделения косовской полиции по специальным операциям «Росу» заняли два контрольных пункта на административной линии между центральной Сербией и ее южным краем — Ярине и Брняк, и изымают у водителей таблицы с номерами Сербии.

Напомним, что в соответствии с решением сепаратистского правительства в Приштине водители с сербскими номерами должны приобрести временные косовские номера и заплатить пошлину в размере 5 евро. Такие временные номера можно использовать в течение 60 дней. Министр внутренних дел Косово Джеляй Свечля заявил, что полиция на пропускных пунктах проводит эту акцию в соответствии с соглашением о свободе передвижения, которое было подписано 14 сентября 2014 года.